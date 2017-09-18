 Derbinin biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Derbinin biletleri satışa çıkıyor

    Derbinin biletleri satışa çıkıyor

    Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.

    Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.

    Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:

    Okul açık-Mi·gros tri·bünü: 80 lira

    Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira

    Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira

    Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira

    Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira

    Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira

    Maraton alt E blok: 275 lira

    Fenerium alt E blok: 300 lira

    1907 tri·bünü: 400 lira

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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