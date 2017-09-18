Derbinin biletleri satışa çıkıyor
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletlerinin satışına yarın başlanacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre biletler, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için yarın satışa çıkarılacak.
Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için 20 Eylül Çarşamba günü satışı yapılacak derbi biletleri, 21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacak.
Sadece "www.passo.com.tr" üzerinden satışı yapılacak biletlerin fiyatları şöyle:
Okul açık-Mi·gros tri·bünü: 80 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok:100 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 120 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 180 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 200 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 230 lira
Maraton alt E blok: 275 lira
Fenerium alt E blok: 300 lira
1907 tri·bünü: 400 lira
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:40
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 30
Yorum
fenerkolik bekliyoruz alıştık beklemeye
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G.Saray'da gözler derbide
Toplam 3
Yorum
şemsi g. saray, antalyada korkak oynayınca rakiplerine cesaret verdi. iyi oynayan deplasmanda da galip gelmeli..
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Hoşgeldin Janssen
Toplam 12
Yorum
beşiktas paf takımında iyi oynarsa seneye A takıma cıkabilir
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