Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığı için kolları sıvadı.
Futbolda dev atılımlar yapmayı planlayan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi de şekillenmeye başladı.
YILDIRIM YÖNETİMİNDEN TAKVİYE
Genç başkan adayının yönetim kurulu listesini de genç isimlerden oluşturmak için çalışmalara başladı. Koç'un hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde görev alan Ozan Balaban'ı istediği biliniyor. Koç'un ayrıca Burhan Karaçam, Simla Türker Bayazıt, Gökhan Akça, Ömer Koray Uzun ve Murat Zorlu gibi genelde 40 yaş altında isimlerle yönetim kurulu için yoğun bir çalışma içerisinde.
BARCELONA MODELİ
Yaptığı açıklamada ilk kongrede başkanlığa aday olduğunu duyuran Ali Koç Beko şirketi üzerinden Barcelona ile yakın ilişki içerisine girdi. Koç'un 1907 Derneği'nden yakın çalışma arkadaşları Katalan ekibinin yönetim biçimini inceliyor. Fethi Pekin ve Rıfat Perahya'nın hazırladığı ön raporu inceleyen Ali Koç'un başkan seçilmesi takdirde yepyeni bir yönetim modelini F.Bahçe'ye getirmek ve Barcelona'nın sistemini yakından takip etmek var.
ALEX DE SOUZA SÜRPRİZİ
Koç'a gelen raporda dikkat çeken bir detay ön plana çıktı. Kulübün efsane oyuncularından Johan Cruyff'a " onursal başkanlık" verilmesi. Alex'e bu başkanlık verilmese bile kulüp içinde başkan bir görev vererek, kulüp içerisinde birleştirici bir nokta olabileceği ayrıca taraftarı da hem kulübe hem de takıma bağlayacak nokta olabileceğinin altı çizildi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:04
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
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