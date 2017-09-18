Futbolda dev atılımlar yapmayı planlayan Ali Koç'un yönetim kurulu listesi de şekillenmeye başladı.

YILDIRIM YÖNETİMİNDEN TAKVİYE

Genç başkan adayının yönetim kurulu listesini de genç isimlerden oluşturmak için çalışmalara başladı. Koç'un hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde görev alan Ozan Balaban'ı istediği biliniyor. Koç'un ayrıca Burhan Karaçam, Simla Türker Bayazıt, Gökhan Akça, Ömer Koray Uzun ve Murat Zorlu gibi genelde 40 yaş altında isimlerle yönetim kurulu için yoğun bir çalışma içerisinde.

BARCELONA MODELİ

Yaptığı açıklamada ilk kongrede başkanlığa aday olduğunu duyuran Ali Koç Beko şirketi üzerinden Barcelona ile yakın ilişki içerisine girdi. Koç'un 1907 Derneği'nden yakın çalışma arkadaşları Katalan ekibinin yönetim biçimini inceliyor. Fethi Pekin ve Rıfat Perahya'nın hazırladığı ön raporu inceleyen Ali Koç'un başkan seçilmesi takdirde yepyeni bir yönetim modelini F.Bahçe'ye getirmek ve Barcelona'nın sistemini yakından takip etmek var.

ALEX DE SOUZA SÜRPRİZİ

Koç'a gelen raporda dikkat çeken bir detay ön plana çıktı. Kulübün efsane oyuncularından Johan Cruyff'a " onursal başkanlık" verilmesi. Alex'e bu başkanlık verilmese bile kulüp içinde başkan bir görev vererek, kulüp içerisinde birleştirici bir nokta olabileceği ayrıca taraftarı da hem kulübe hem de takıma bağlayacak nokta olabileceğinin altı çizildi.