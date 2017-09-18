 Ali Koç başkanlık için harekete geçti – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    başkanlık için harekete geçti

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> başkanlık için harekete geçti

    , Fenerbahçe başkanlığı için kolları sıvadı.

    Futbolda dev atılımlar yapmayı planlayan 'un yönetim kurulu listesi de şekillenmeye başladı.

    YILDIRIM YÖNETİMİNDEN TAKVİYE
    Genç başkan adayının yönetim kurulu listesini de genç isimlerden oluşturmak için çalışmalara başladı. Koç'un hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde görev alan Ozan Balaban'ı istediği biliniyor. Koç'un ayrıca Burhan Karaçam, Simla Türker Bayazıt, Gökhan Akça, Ömer Koray Uzun ve Murat Zorlu gibi genelde 40 yaş altında isimlerle yönetim kurulu için yoğun bir çalışma içerisinde.

    BARCELONA MODELİ
    Yaptığı açıklamada ilk kongrede başkanlığa aday olduğunu duyuran Beko şirketi üzerinden Barcelona ile yakın ilişki içerisine girdi. Koç'un 1907 Derneği'nden yakın çalışma arkadaşları Katalan ekibinin yönetim biçimini inceliyor. Fethi Pekin ve Rıfat Perahya'nın hazırladığı ön raporu inceleyen Ali Koç'un başkan seçilmesi takdirde yepyeni bir yönetim modelini F.Bahçe'ye getirmek ve Barcelona'nın sistemini yakından takip etmek var.

    ALEX DE SOUZA SÜRPRİZİ
    Koç'a gelen raporda dikkat çeken bir detay ön plana çıktı. Kulübün efsane oyuncularından Johan Cruyff'a " onursal başkanlık" verilmesi. Alex'e bu başkanlık verilmese bile kulüp içinde başkan bir görev vererek, kulüp içerisinde birleştirici bir nokta olabileceği ayrıca taraftarı da hem kulübe hem de takıma bağlayacak nokta olabileceğinin altı çizildi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:04
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