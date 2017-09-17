Volkan Demirel'den şaşırtan hareket
Alanyaspor karşısında yedek kulübesine çekilen Volkan Demirel maç öncesindeki ısınma çalışmalarına katılmadı
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada yedek soyunan Volkan Demirel, maç öncesi ısınma çalışmalarına katılmadı.
Aykut Kcoaman'ın 11'de yer verdiği Carlos Kameni ısınma çalışmalarını takımın 3. kalecisi Erten Ersuile yaptı.
Fenerbahçe'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı maçlarda en az 1 gol yiyen Volkan, son dönemlerde taraftarların sıkça protestosuna maruz kalmıştı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:39
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