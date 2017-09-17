Volkan Demirel'den şaşırtan hareket

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada yedek soyunan Volkan Demirel, maç öncesi ısınma çalışmalarına katılmadı.

Aykut Kcoaman'ın 11'de yer verdiği Carlos Kameni ısınma çalışmalarını takımın 3. kalecisi Erten Ersuile yaptı.

Fenerbahçe'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı maçlarda en az 1 gol yiyen Volkan, son dönemlerde taraftarların sıkça protestosuna maruz kalmıştı.