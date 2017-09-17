 Volkan Demirel'den şaşırtan hareket – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    'den şaşırtan hareket

    Volkan Demirel'den şaşırtan hareket

    karşısında yedek kulübesine çekilen maç öncesindeki ısınma çalışmalarına katılmadı

    'nin Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada yedek soyunan , maç öncesi ısınma çalışmalarına katılmadı.

    Aykut Kcoaman'ın 11'de yer verdiği Carlos Kameni ısınma çalışmalarını takımın 3. kalecisi Erten Ersuile yaptı.

    Fenerbahçe'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı maçlarda en az 1 gol yiyen Volkan, son dönemlerde taraftarların sıkça protestosuna maruz kalmıştı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:39
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