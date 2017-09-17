 Son karar tek forvet – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Son karar tek forvet

    Son karar tek forvet
    HAFTA boyunca antrenmanlarda çift ve tek forvet denemeleri yapan Aykut Kocaman, tek forvetli sistemden vazgeçmedi. İleri uçta ile Soldado arasındaki tercih ise bu akşam yapılacak. Janssen bir adım önde görünüyor. Dirar, Giuliano ve Valbuena da hücuma destek olup, asist ve gol kovalayacak.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:44
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