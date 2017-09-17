Ozan sözünü tuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın espirili bir dille kilo vermesini istediği Ozan Tufan, ekstra çalışmalarla verdiği sözü tutuyor.
Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fernandao da verdiği kilolarla önceki günlerde gündem haline gelmişti.
Ozan geçen gün katıldığı bir düğünde fit görüntüsüyle dikkat çekti.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:42
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
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