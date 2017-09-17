 Ozan sözünü tuttu – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Ozan sözünü tuttu

    Ozan sözünü tuttu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın espirili bir dille kilo vermesini istediği , ekstra çalışmalarla verdiği sözü tutuyor.

    Uzun süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren , kulüp tesislerinde yaptığı salon çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Antrenörlerinin kendisi için hazırladığı programı uygulayan futbolcunun 3-4 kilo verdiği aktarıldı.

    Hatırlanacağı üzere sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fernandao da verdiği kilolarla önceki günlerde gündem haline gelmişti.

    Ozan geçen gün katıldığı bir düğünde fit görüntüsüyle dikkat çekti.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:42
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