 Mesut Özil'e Fenerbahçe baskısı – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    'e baskısı

    Mesut Özil'e Fenerbahçe baskısı

    Almanya’da yaşamak istemeyen ve vatan hasreti çeken anne Gülizar Özil’in yıldız oyuncunun, sarı-lacivertli ekibe olması için gönüllü aracılık yaptığı ortaya çıktı

    Fenerbahçeliler, 'in yolunu gözlerken, yıldız oyuncunun annesinden sürpriz destek geldi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Mesut için Fenerbahçe'nin en önemli kozu ailesi. Türk Milli Takımı'nı seçmesi için oğluna baskı yapan hatta, "Dede" kozunu bile kullanan Gülizar Özil son dönemde baskıyı artırdı. Mesut'un "30'uma geldiğimde döneceğim" diye verdiği sözü sık sık oğluna hatırlatan anne Özil, " ile sözleşmen bitiyor. Artık sözünü tutma zamanı" diyerek Mesut'a pres halinde...

    NİŞANLISI DESTEK VERDİ
    Artık Almanya'da yaşamak istemeyen ve vatan hasreti çeken anne Gülizar Özil'in en büyük hayali ise oğlunu bir an önce evlendirmek... Oğlu ve gelini ile beraber yaşamak. Torunlarına bakmak. Mesut bu baskıya ne kadar dayanacak bilinmez ama kardeşi Duygu ve abisi Mutlu'nun da annesiyle beraber gurbetçi futbolcuya, F.Bahçe'nin teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı ifade ediliyor. Mesut'un Türkiye güzeli nişanlısı Amine, geçtiğimiz günlerde, "Mesut, İstanbul'a keşke gelse. Çok mutlu olurum" açıklamasını yapmıştı.

    WENGER İLE KAPIŞTI
    Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Arsene Wenger ile sorunlar yaşamış, taraftarların kötü gidiş nedeniyle sadece kendisini protesto etmesine fazlasıyla sinirlenmişti.

    FENERBAHÇE AŞIĞI
    2013'ten bu yana forma giydiği Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ünlü futbolcu Mesut Özil, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sık sık dile getiriyor.


    Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik yüzük takan Mesut, Boğaz'da 25 milyon TL'lik saray yavrusu satın aldı. Bu gelişme, "Türkiye'ye geliyor" iddialarını güçlendirdi.

    , transferi gerçekleştirmesi halinde, Arsenal'in 2013 yılında 47 milyon Euro ödediği Mesut Özil'i bonservissiz kadrosuna katacak ve büyük bir işe imza atacak.

    Mesut, Arsenal'de toplam 165 maçta 32 gol attı, 57 asist yaptı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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