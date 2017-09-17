Mesut Özil'e Fenerbahçe baskısı
Almanya’da yaşamak istemeyen ve vatan hasreti çeken anne Gülizar Özil’in yıldız oyuncunun, sarı-lacivertli ekibe transfer olması için gönüllü aracılık yaptığı ortaya çıktı
NİŞANLISI DESTEK VERDİ
Artık Almanya'da yaşamak istemeyen ve vatan hasreti çeken anne Gülizar Özil'in en büyük hayali ise oğlunu bir an önce evlendirmek... Oğlu ve gelini ile beraber yaşamak. Torunlarına bakmak. Mesut bu baskıya ne kadar dayanacak bilinmez ama kardeşi Duygu ve abisi Mutlu'nun da annesiyle beraber gurbetçi futbolcuya, F.Bahçe'nin teklifini kabul etmesi için baskı yaptığı ifade ediliyor. Mesut'un Türkiye güzeli nişanlısı Amine, geçtiğimiz günlerde, "Mesut, İstanbul'a keşke gelse. Çok mutlu olurum" açıklamasını yapmıştı.
WENGER İLE KAPIŞTI
Mesut Özil, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Arsene Wenger ile sorunlar yaşamış, taraftarların kötü gidiş nedeniyle sadece kendisini protesto etmesine fazlasıyla sinirlenmişti.
FENERBAHÇE AŞIĞI
2013'ten bu yana forma giydiği Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ünlü futbolcu Mesut Özil, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sık sık dile getiriyor.
Amine Gülşe'ye 200 bin TL'lik yüzük takan Mesut, Boğaz'da 25 milyon TL'lik saray yavrusu satın aldı. Bu gelişme, "Türkiye'ye geliyor" iddialarını güçlendirdi.
Fenerbahçe, transferi gerçekleştirmesi halinde, Arsenal'in 2013 yılında 47 milyon Euro ödediği Mesut Özil'i bonservissiz kadrosuna katacak ve büyük bir işe imza atacak.
Mesut, Arsenal'de toplam 165 maçta 32 gol attı, 57 asist yaptı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
Mesut Özil'e Fenerbahçe baskısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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