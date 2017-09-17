 Mehmet Topal şoku! – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    şoku!

    Mehmet Topal şoku!

    Ağrıları süren Skrtel ile son anda sakatlanan , Alanya’ya götürülmedi. Alper ve Ekici kadroda

    FENERBAHÇE'DE maçı öncesi şoku yaşandı. Tecrübeli oyuncu, sakatlanınca kafileden çıkarıldı. Ağrıları geçmeyen Martin Skrtel de kadroya alınmazken, iyileşen Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Fernandao ise Alanya'ya götürüldü. Skrtel'in yokluğunda stoperde Neto'ya bu akşam Neustadter eşlik edecek. Alper, Ekici ve Fernandoo ise yedek soyunup, şans bekleyecekler.

    BEŞİKTAŞ'A SAKLANDI
    SON idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertli oyuncular gruplar halinde önce pas çalışmaları, ardından taktik çift kale maç yaptılar. Van Persie'nin tedavisine devam edilirken, Martin Skrtel ise takımdan ayrı özel program uyguladı. Skrtel'in önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirileceği öğrenildi.

    ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER
    ALANYASPOR maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel bir uçakla Sabiha Gökçen'den Alanya'ya gitti. Kafile buradan otobüsle kalacağı otele geçerek, kampa çekildi. Takım, bu akşam oynanacak karşılaşmanın ardından yine uçakla İstanbul'a dönecek.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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