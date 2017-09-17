Mehmet Topal şoku!
Ağrıları süren Skrtel ile son anda sakatlanan Mehmet Topal, Alanya’ya götürülmedi. Alper ve Ekici kadroda
BEŞİKTAŞ'A SAKLANDI
SON idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-lacivertli oyuncular gruplar halinde önce pas çalışmaları, ardından taktik çift kale maç yaptılar. Van Persie'nin tedavisine devam edilirken, Martin Skrtel ise takımdan ayrı özel program uyguladı. Skrtel'in önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirileceği öğrenildi.
ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER
ALANYASPOR maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde özel bir uçakla Sabiha Gökçen'den Alanya'ya gitti. Kafile buradan otobüsle kalacağı otele geçerek, kampa çekildi. Takım, bu akşam oynanacak karşılaşmanın ardından yine uçakla İstanbul'a dönecek.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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