 Kale 8 maçtır kapanmıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Kale 8 maçtır kapanmıyor

    Kale 8 maçtır kapanmıyor
    FENERBAHÇE bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi. Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesinde 8 gole engel olamayan sarı- lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü. , bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise toplam 12 kez havalandırdı. Kalede bu akşam Volkan Demirel olacak. Hedef; Alanyaspor forvetlerine geçit vermemek.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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