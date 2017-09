Janssen söz verdi: "Kazanmaya başlayacağız"

Tottenham'dan kiraladığı'ye açıklamalarda bulundu. Hollandalı forvet,karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Henüz sezon başındayız. Ancak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Artık maç kazanmamız gerekiyor. Buna da yarınki (bugünkü) maçla başlayacağız. Bizim için çok önemli bir maç" dedi. Taraftarları öven Janssen , "Harika bir atmosfer vardı son maçımızda.Aslında her şey benim için havaalanında başladı. Bizim onlar için sahaya çıkıp savaşmamız ve kazanmamız gerekiyor. Ben de her zaman taraftarımız için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.bir oyuncu olduğunu da vurgulayan Vincent Janssen şunları söyledi: "Saha içerisinde fazlasıyla efor sarf ederim...Yerden ve havadan iyiyim... Sürekli koşular yapmayı ve rakip savunmaların işini zorlaştırmayı seven birisiyim."