 Janssen söz verdi: "Kazanmaya başlayacağız" – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    söz verdi: "Kazanmaya başlayacağız"

    Janssen söz verdi: "Kazanmaya başlayacağız"

    FB TV’ye konuşan Hollandalı golcü, “Artık maç kazanmaya başlamamız lazım. Bu da yarından (bugünden) itibaren başlayacak” ifadesini kullandı

    FENERBAHÇE'NİN Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Hollandalı forvet, Alanyaspor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Henüz sezon başındayız. Ancak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Artık maç kazanmamız gerekiyor. Buna da yarınki (bugünkü) maçla başlayacağız. Bizim için çok önemli bir maç" dedi. Taraftarları öven , "Harika bir atmosfer vardı son maçımızda. Fenerbahçe taraftarının neler yapabileceğini gördüm. Aslında her şey benim için havaalanında başladı. Bizim onlar için sahaya çıkıp savaşmamız ve kazanmamız gerekiyor. Ben de her zaman taraftarımız için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

    YERDEN VE HAVADAN İYİYİM
    GÜÇLÜ bir oyuncu olduğunu da vurgulayan Vincent Janssen şunları söyledi: "Saha içerisinde fazlasıyla efor sarf ederim... Takımım için mücadele eden bir oyuncuyum. Yerden ve havadan iyiyim... Sürekli koşular yapmayı ve rakip savunmaların işini zorlaştırmayı seven birisiyim."

    İDOLÜM VAN PERSİE VE NİSTELROOY


    * İngiltere'de transfer kapandığı için Tottenham'da kalacağımı düşünüyordum ama son gün (F.Bahçe'den) teklif geldi. Hızlı şekilde geldim.
    * Havaalanında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştım. Çok özeldi.
    * Premier Lig hayalimdi. Ancak İngiltere'deki zor bir lig. Sizden hemen netice istiyorlar. İlk birkaç ayda netice alamazsanız, işler çok zorlaşıyor. Benim için de geçerli olan bu oldu. Oynamak için de buraya geldim.
    * Rahat ve sakin bir insanım. Evde ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Dizi izlemeyi, Play Station oynamayı seviyorum.
    * Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie'yi izleyerek büyüdüm. İdollerim onlar.
    * Türkiye Ligi'ni herkesin küçümsediğini düşünüyorum ancak bence iyi bir lig ve iyi oyuncuların oynadığı bir lig. Kuvvetli bir lig.
    * İdmana çıktıktan sonra ilk maçımda kadroda yer buldum ve oyuna girdim. Bu benim açımdan çok güzel bir şey ancak sonuç çok kötüydü.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:52
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