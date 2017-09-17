Janssen söz verdi: "Kazanmaya başlayacağız"
FB TV’ye konuşan Hollandalı golcü, “Artık maç kazanmaya başlamamız lazım. Bu da yarından (bugünden) itibaren başlayacak” ifadesini kullandı
YERDEN VE HAVADAN İYİYİM
GÜÇLÜ bir oyuncu olduğunu da vurgulayan Vincent Janssen şunları söyledi: "Saha içerisinde fazlasıyla efor sarf ederim... Takımım için mücadele eden bir oyuncuyum. Yerden ve havadan iyiyim... Sürekli koşular yapmayı ve rakip savunmaların işini zorlaştırmayı seven birisiyim."
İDOLÜM VAN PERSİE VE NİSTELROOY
* İngiltere'de transfer kapandığı için Tottenham'da kalacağımı düşünüyordum ama son gün (F.Bahçe'den) teklif geldi. Hızlı şekilde geldim.
* Havaalanında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştım. Çok özeldi.
* Premier Lig hayalimdi. Ancak İngiltere'deki zor bir lig. Sizden hemen netice istiyorlar. İlk birkaç ayda netice alamazsanız, işler çok zorlaşıyor. Benim için de geçerli olan bu oldu. Oynamak için de buraya geldim.
* Rahat ve sakin bir insanım. Evde ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Dizi izlemeyi, Play Station oynamayı seviyorum.
* Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie'yi izleyerek büyüdüm. İdollerim onlar.
* Türkiye Ligi'ni herkesin küçümsediğini düşünüyorum ancak bence iyi bir lig ve iyi oyuncuların oynadığı bir lig. Kuvvetli bir lig.
* İdmana çıktıktan sonra ilk maçımda kadroda yer buldum ve oyuna girdim. Bu benim açımdan çok güzel bir şey ancak sonuç çok kötüydü.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:52
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Son karar tek forvet
Toplam 1
Yorum
ddedde Yapılanma ve sistemin başta olmayınca transferlerde rast gele olursa ne sistem olur nede güzel oyun.böyle bocalayıp durursun.
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Diego fırtına gibi
Toplam 2
Yorum
c.suat bu adam pereira'nın sisteminde orta sahada yalnız kaldı ve sorumluluk almayanların arasında başarısız göründü.kalsaydı bugün konuşuluyordu.
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Mehmet Topal şoku!
Toplam 1
Yorum
ALEX10 KEŞKE DESOUZA VE OZAN DA SAKATLANSA DA ÖNLİBEROSUZ OYNASAK.BELKİ 2 FORVETE GEÇMEK ZORUNDA KALIRIZ.ESKİDEN 2 FORVET VARDI DAHA ÇOK GOL VARDI
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