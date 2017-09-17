Janssen söz verdi
FB TV’ye konuşan Hollandalı golcü, “Artık maç kazanmaya başlamamız lazım. Bu da yarından (bugünden) itibaren başlayacak” ifadesini kullandı
YERDEN VE HAVADAN İYİYİM
GÜÇLÜ bir oyuncu olduğunu da vurgulayan Vincent Janssen şunları söyledi: "Saha içerisinde fazlasıyla efor sarf ederim... Takımım için mücadele eden bir oyuncuyum. Yerden ve havadan iyiyim... Sürekli koşular yapmayı ve rakip savunmaların işini zorlaştırmayı seven birisiyim."
?İDOLÜM VAN PERSİE VE NİSTELROOY
* İngiltere'de transfer kapandığı için Tottenham'da kalacağımı düşünüyordum ama son gün (F.Bahçe'den) teklif geldi. Hızlı şekilde geldim.
* Havaalanında ilk kez böyle bir şey ile karşılaştım. Çok özeldi.
* Premier Lig hayalimdi. Ancak İngiltere'deki zor bir lig. Sizden hemen netice istiyorlar. İlk birkaç ayda netice alamazsanız, işler çok zorlaşıyor. Benim için de geçerli olan bu oldu. Oynamak için de buraya geldim.
* Rahat ve sakin bir insanım. Evde ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Dizi izlemeyi, Play Station oynamayı seviyorum.
* Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie'yi izleyerek büyüdüm. İdollerim onlar.
* Türkiye Ligi'ni herkesin küçümsediğini düşünüyorum ancak bence iyi bir lig ve iyi oyuncuların oynadığı bir lig. Kuvvetli bir lig.
* İdmana çıktıktan sonra ilk maçımda kadroda yer buldum ve oyuna girdim. Bu benim açımdan çok güzel bir şey ancak sonuç çok kötüydü.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
Janssen söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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