 İstanbul'a neden geldiler? – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    İstanbul'a neden geldiler?

    İstanbul'a neden geldiler?
    Fenerbahçe'de istediği sonuçları henüz alamazken teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanına yabancı bir yardımcı antrenör getirileceği iddiaları yoğunlaşmaya başladı. Raul Meireles ve Dirk Kuyt'ın bir anda İstanbul'a gelmesi de kafalara "Acaba" sorularını getirdi. "Bir gün mutlaka 'ye döneceğim" diyen Kuyt ile futbolu bıraktığını açıklayan 'in böyle bir görevi üstlenebileceği belirtiliyor.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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