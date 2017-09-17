Fenerbahçe'de şok sakatlık!
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta ilk 11'de başlayan Nabil Dirar sakatlık geçirdi.
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, Fernandao, Alper Potuk gibi isimler sakatlıktan dönüp Aytemiz Alanyaspor karşısında kadroya dahil edilirken Nabil Dirar'dan kötü haber geldi.
Faslı oyuncu maçın 28. dakikasında kasığından sakatlandı ve bir süre tedavi gördü. Kendini deneyen Dirar sonrasında oyuna devam edemedi ve 32'de yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:29
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