 Fenerbahçe moral arıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    moral arıyor

    Fenerbahçe moral arıyor

    Süper Lig’in ilk 4 haftasında ‘7 puan yitiren’ bu akşam Aytemiz ’a konuk olacak. Hedef; galibiyetle birlikte yükselişe geçmek

    FENERBAHÇE Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamamıştı. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Kanarya, 'u mağlup ederek moral tazelemeyi ve yükselişe geçmeyi amaçlıyor. ile Alanyaspor, ligde 3. kez karşılaşacaklar. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Süper Lig'e çıkan rakibiyle Kadıköy'de 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki maçı 3-2 kazandı.

    KALİTENİZİ GÖSTERİN
    TEKNİK direktör Aykut Kocaman'ın öğrencilerine, "Şanssız maçlar kaybettik. Artık hata lüksümüz kalmadı. Mutlaka galip gelmeliyiz. Kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 06:25
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