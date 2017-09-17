Dilmen'den o oyuncuya övgü

Fenerbahçe 'nin 4-1 üstünlüğüyle sona eren Alanyaspor mücadelesini yorumladı.Fener kazanmak zorunda olduğu maçta üzerine gitti rakibinin ve golü buldu. Ancak golden sonra Alanyaspor geldi ve beraberliği yakaladı. Büyük takımlar, öne geçtikten sonra ikiye, üçe, dörde gider. Galatasaray nasıl yaptı dün. Öyle olmalı. Fenerbahçe golü savunmadayken yedi. 9 kişi savunmada dururken Hasan Ali ofsaytı bozdu ve gol geldi. Sonra yine hücum yaptı, gol atmam gerekiyor dedi ve ikinci golü attı, hatta bir tane de kritik pozisyon yakaladı.Aykut hoca bir tercih yapacak... Ya maç berabereymiş gibi oynayıp gol atacak ya da 2-1 bana yeter diyecek 1-0'da yaptığı gibi. O zaman da ne olduğunu gördük. Fenerbahçe eğer 3-1'i yakalarsa 6'lık yapar. Çünkü Alanya savunma yapmayı bilmiyor.Maçı kazanmak isteyen müthiş bir yetenek var sahada: Valbuena . 1 asist yaptı. 1 gol attı. Müthiş bir şut çekti, kaleci çıkardı. Mahalle maçlarında bir çocuk olur ya 12-13 yaşında tek başına kazanmak ister aynen öyle. Valbuena 'nın sosyal medyada o yanlışlıkla beğendiği fotoğraf var ya hani o sahada uygulanıyor aslında.

Fenerbahçe geriye dönme yolunda önemli bir adım attı. Gelecek hafta Beşiktaş maçı, camia açısından var olma maçı oldu. Bugün sahanın en iyi oyuncusu Isla ve Valbuena. Zor maçlarda Valbuena'nın ekstra oyunu, Guiliano'nun geri dönemeyişleri büyük maçlarda Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilir. Hocası Adriano, Valbuena dönmüor sen de çık oraya derse sorun yaşar Fenerbahçe.



Valbuena futbol oynamayı çok seven bir çocuk. Gomis gibi. Annesi eve çağırsa gel diye gitmez hani öyle bir çocuk.

Janssen'in kazandığı penaltı öncesinde defalarca izledim faul yok.



Volkan son maç 3 gol yedi ama bence hatalı gol yemedi. Çıkardığı önemli toplar da var. Volkan'ın güven problemi olabilir. Haftaya Kameni mi oynayacak kim oynayacak bilmiyorum. Ama Aykut Kocaman'ın kaleci ve sol bek istikrarını sağlaması lazım.



3'lü savunma yapmayı düşünelim Isla, Neto ve Skrtel. Bu da denenebilir. Isla sağ stoperden oyuna da çıkabilir. Şener mi Isla mı, önce Isla...



Giuliano'nun Alex gibi iz bırakacağını düşünmüyorum ama Valbuena bırakır gider, Allah sakatlık vermezse.



Fenerbahçe ülkenin en fizikli takımı olma yolunda yavaş yavaş gidiyor. Orta sahası o özellikte...