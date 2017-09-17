Dilmen'den ilk yarı yorumu
Rıdvan Dilmen, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:
Büyük takımlar
?Fener kazanmak zorunda olduğu maçta üzerine gitti rakibinin ve golü buldu. Ancak golden sonra Alanyaspor geldi ve beraberliği yakaladı. Büyük takımlar, öne geçtikten sonra ikiye, üçe, dörde gider. Galatasaray nasıl yaptı dün. Öyle olmalı. Fenerbahçe golü savunmadayken yedi. 9 kişi savunmada dururken Hasan Ali ofsaytı bozdu ve gol geldi. Sonra yine hücum yaptı, gol atmam gerekiyor dedi ve ikinci golü attı, hatta bir tane de kritik pozisyon yakaladı.
Kocaman'ın tercihi
Aykut hoca bir tercih yapacak... Ya maç berabereymiş gibi oynayıp gol atacak ya da 2-1 bana yeter diyecek 1-0'da yaptığı gibi. O zaman da ne olduğunu gördük. Fenerbahçe eğer 3-1'i yakalarsa 6'lık yapar. Çünkü Alanya savunma yapmayı bilmiyor.
?Valbuena'ya övgü
Maçı kazanmak isteyen müthiş bir yetenek var sahada: Valbuena. 1 asist yaptı. 1 gol attı. Müthiş bir şut çekti, kaleci çıkardı. Mahalle maçlarında bir çocuk olur ya 12-13 yaşında tek başına kazanmak ister aynen öyle. Valbuena'nın sosyal medyada o yanlışlıkla beğendiği fotoğraf var ya hani o sahada uygulanıyor aslında.
Penaltı
Alanya'nın pozisyonunu görmdim ama Janssen'e yapılan hareket net penaltı, rakibi kontrolsüz girdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:
Büyük takımlar
?Fener kazanmak zorunda olduğu maçta üzerine gitti rakibinin ve golü buldu. Ancak golden sonra Alanyaspor geldi ve beraberliği yakaladı. Büyük takımlar, öne geçtikten sonra ikiye, üçe, dörde gider. Galatasaray nasıl yaptı dün. Öyle olmalı. Fenerbahçe golü savunmadayken yedi. 9 kişi savunmada dururken Hasan Ali ofsaytı bozdu ve gol geldi. Sonra yine hücum yaptı, gol atmam gerekiyor dedi ve ikinci golü attı, hatta bir tane de kritik pozisyon yakaladı.
Kocaman'ın tercihi
Aykut hoca bir tercih yapacak... Ya maç berabereymiş gibi oynayıp gol atacak ya da 2-1 bana yeter diyecek 1-0'da yaptığı gibi. O zaman da ne olduğunu gördük. Fenerbahçe eğer 3-1'i yakalarsa 6'lık yapar. Çünkü Alanya savunma yapmayı bilmiyor.
?Valbuena'ya övgü
Maçı kazanmak isteyen müthiş bir yetenek var sahada: Valbuena. 1 asist yaptı. 1 gol attı. Müthiş bir şut çekti, kaleci çıkardı. Mahalle maçlarında bir çocuk olur ya 12-13 yaşında tek başına kazanmak ister aynen öyle. Valbuena'nın sosyal medyada o yanlışlıkla beğendiği fotoğraf var ya hani o sahada uygulanıyor aslında.
Penaltı
Alanya'nın pozisyonunu görmdim ama Janssen'e yapılan hareket net penaltı, rakibi kontrolsüz girdi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Dilmen'den ilk yarı yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.