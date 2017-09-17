 Diego fırtına gibi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Diego fırtına gibi

    Diego fırtına gibi
    Fenerbahçe'nin kuyruğuna teneke bağlayıp gönderdiği Diego yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Sambacı, Fenerbahçe'nin 7 milyon euro bonservis bedeliyle aldığı Giuliano'dan milli takım forması alırken Flamengo'nun gole en fazla gole katkı yapan oyuncusu oldu. 16 gole katkı yapan Diego, 69'la en fazla şut pası atan ve 213'le en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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