 Dabovic F.Bahçe’de – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    F.Bahçe’de

    Dabovic F.Bahçe’de
    Kadın Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Ana 'i kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibinden transfer edilen 28 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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