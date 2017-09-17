Aykut Kocaman: Beşiktaş derbisini kazanmak zorundayız

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik adamı Aykut Kocaman, 4-1 kazanılan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman; "Bu dönem biraz daha oyun oturana kadar oyuncular birbirini tanıyana kadar sonuç almamız gereken dönem. İlk 4 hafta bunu gerçekleştiremedik. Bunun arkasına Beşiktaş ve Akhisar maçını da bağlamamız lazım. İstediğimiz arzuladığımız hedefe doğru gitmeye başlayacağız." dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINI MUTLAK KAZANMALIYIZ"

Maça değinen Kocaman; "Alanyaspor hızlı, kolay pozisyon bulabilen bir takım. Kuvvetli bir skor aldık. 1-0'a kadarki bölümü ve ondan biraz daha ötesine kadar son derece doğru gidiyordu iş. Özellikle Nabil'in sakatlığından sonra problemler artmaya başladı ve buna karşı koyamadık. Devreye girmeden attığımız gol bize var olan özgüvenin parça parça olmamasının önüne geçti. 55'ten itibaren Mehmet'in pozisyonuna adapte olmasının da etkisiyle kontrolü fazlasıyla ele aldık. 3. golü yaptıktan sonra kontrol tamamen bize geçti. Sonuç ve skor iyi ama en iyi tarafı Beşiktaş ve Akhisar maçlarını cebe koyabilirsek o özgüven. Takım çok iyi takım. Bazen panik havası olabiliyor, bunu kontrol altına alınca her şey daha iyi olacak."ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş derbi için konuşan tecrübeli çalıştırıcı; "Beşiktaş maçı öncesi "sıkıntılar var, hazır değiliz" demenin bir anlamı yok. Trabzonspor maçında da hazır değildik ama mücadele ettik. Başakşehir maçı da öyle. Mutlak kazanmamız gereken bir maç olacak. " diyerek sözlerini noktaladı.