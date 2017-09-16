Yeni stadın kapıları Bursaspor maçıyla açıldı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumunu Bursaspor karşılaşması ile açtı.
Malatya stadyumundaki ilk maçta tribünde renkli görüntüler ortaya çıktı
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:24
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Ovalı’dan büyük jest
Toplam 6
Yorum
Köyiçi Yüzü de melek kalbi de melek.
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Av zamanı
Toplam 12
Yorum
blackpower bu gs"liler harbi futboldan anlamiyor,kardesim oynadiginiz bu deli dana futboluyla ilk 3e giremezsiniz, 2 sezonda 40 puan farktan travma :))
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''Bana golcü deyin''
Toplam 6
Yorum
kaan 2.ci diego ribas vakasi.sezon sonu gider fenerden.fenerin cikis yapmasi alper ve mehmet ekicinin form tutmasina ve takima katilmasina bagli.
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