 Yeni stadın kapıları Bursa maçıyla açıldı – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Yeni stadın kapıları Bursa maçıyla açıldı

    Yeni stadın kapıları Bursa maçıyla açıldı

    Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumunu Bursaspor karşılaşması ile açtı.

    Malatyalı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği yeni stattaki ilk maçı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da takip etti.

    Malatya stadyumundaki ilk maçta tribünde renkli görüntüler ortaya çıktı
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:41
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