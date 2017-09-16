Yeni stadın kapıları Bursa maçıyla açıldı
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor yeni stadyumunu Bursaspor karşılaşması ile açtı.
Malatya stadyumundaki ilk maçta tribünde renkli görüntüler ortaya çıktı
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:41
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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Av zamanı
Toplam 16
Yorum
GSLi1905 Aç bak akşama deli dana futboluyla nasıl golleri döşüyoruz ;)
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