Volkan 6’ncı kez “dalya” diyecek

Volkan Demirel 2000 yılında başlayan profesyonel kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak. 36 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe'nin yarın Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçta görev alması durumunda 6. kez dalya diyecek. İlk profesyonel maçına 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, aradan geçen 17 yılda tam 599 kez sahada yer aldı. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını elinde bulunduran 36 yaşındaki file bekçisi, 16. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe formasıyla 485 karşılaşmada kaleyi korudu.

576 GOL YEDİ

Volkan, Türkiye'de ligde ve kupalarda sahaya çıktığı maçlarda 431, Avrupa kupalarında 100, Milli Takım'da ise 45 gol yedi. Sarı-lacivertli takımın kaptanı, 599 maçın 223'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci sarı-lacivertli formayla çıktığı karşılaşmaların 186'sında ise gol yemedi.

REKORA 86 MAÇ KALDI

Fenerbahç e'de 485 maça çıkan ve 10 kupa kazanan (5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) Volkan, kulüp tarihinin en fazla resmi müsabakada oynayan futbolcusu olmak için 86 karşılaşmada daha sarı-lacivertli formayı terletmesi gerekecek. Rekor, 570 resmi maçla Müjdat Yetkiner'de bulunuyor.