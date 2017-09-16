 Stoch'a Prag da yaramadı! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Stoch'a Prag da yaramadı!

    Stoch'a Prag da yaramadı!

    , 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle ’a satılmıştı.

    , 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle 'a satılmıştı.

    Çek futbolcu yeni kulübüne iyi bir başlangıç yapamadı. 6 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapmadı. Stoch ilk kez önceki gün Avrupa Ligi'nde oynanan ve Slavia'nın 1-0 kazandığı Maccai maçında 90 dakika sahada kalabildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Stoch'a Prag da yaramadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.