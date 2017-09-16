Stoch'a Prag da yaramadı!
Miroslav Stoch, 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle Slavia Prag’a satılmıştı.
Miroslav Stoch, 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle Slavia Prag'a satılmıştı.
Çek futbolcu yeni kulübüne iyi bir başlangıç yapamadı. 6 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapmadı. Stoch ilk kez önceki gün Avrupa Ligi'nde oynanan ve Slavia'nın 1-0 kazandığı Maccai maçında 90 dakika sahada kalabildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:23
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Merdivenleri koşarak çıkıyor
Toplam 2
Yorum
niğde ömer halis demir BEKO ölümüne BEŞİKTAŞLIYIM yorum güzeldi gülümsettin VALLA :):)
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Kaptan'a dev destek
Toplam 1
Yorum
hagi10 o bizim kaptanımız kötü oynasada kaptanımız iyi oynasada. gs taraftarına yakışmıyo böyle davranmak. takımın ruhunu bozmayan utraslanlar
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Mesut Özil Fener'e gidecek
Toplam 10
Yorum
sezgin Gelsin tabi kalbinde ki takım ile çoş ve coştur başkan
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