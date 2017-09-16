Soldado da tehlike atlatmış

Sarı-lacivertli ekipte Skrtel adalesindeki sertleşme nedeniyle üç gündür idmana çıkmazken, Alanya maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Ancak zorlaması halinde adalesinde yırtık tehlikesi oluşabileceği belirtilen Slovak savunma oyuncusu çok büyük ihtimalle kadroya alınmayacak.

Aykut Kocaman, Skrtel'in yerine Neustadter ve Mehmet Topal'ı hazırlıyor. Benzer tehlikeyi, Başakşehir maçında aşırı efor sarf eden Soldado'nun da yaşadığı ancak iki gündür idmanlarda yer alan İspanyol yıldızın şu an için bir riskle karşı karşıya olmadığı bildirildi.