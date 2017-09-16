Soldado da tehlike atlatmış
Sarı-lacivertli ekipte Skrtel adalesindeki sertleşme nedeniyle üç gündür idmana çıkmazken, Alanya maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Ancak zorlaması halinde adalesinde yırtık tehlikesi oluşabileceği belirtilen Slovak savunma oyuncusu çok büyük ihtimalle kadroya alınmayacak.
Aykut Kocaman, Skrtel'in yerine Neustadter ve Mehmet Topal'ı hazırlıyor. Benzer tehlikeyi, Başakşehir maçında aşırı efor sarf eden Soldado'nun da yaşadığı ancak iki gündür idmanlarda yer alan İspanyol yıldızın şu an için bir riskle karşı karşıya olmadığı bildirildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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