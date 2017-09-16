 Soldado da tehlike atlatmış – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    da tehlike atlatmış

    Soldado da tehlike atlatmış

    Sarı-lacivertli ekipte Skrtel adalesindeki sertleşme nedeniyle üç gündür idmana çıkmazken, Alanya maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Ancak zorlaması halinde adalesinde yırtık tehlikesi oluşabileceği belirtilen Slovak savunma oyuncusu çok büyük ihtimalle kadroya alınmayacak.

    Aykut Kocaman, Skrtel'in yerine Neustadter ve Mehmet Topal'ı hazırlıyor. Benzer tehlikeyi, Başakşehir maçında aşırı efor sarf eden 'nun da yaşadığı ancak iki gündür idmanlarda yer alan İspanyol yıldızın şu an için bir riskle karşı karşıya olmadığı bildirildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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