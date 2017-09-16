 Sakatken para kazandıracak – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sakatken para kazandıracak

    Sakatken para kazandıracak

    Sağlamken faydası olmayan Robin sakatken Fenerbahçe’ye para kazandırabilir!

    Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan , 16 gündür tedavi oluyor. RvP'nin sahalara ne zaman döneceği net olmasa da iyileşme sürecinin en az 2-3 hafta daha süreceği belirtiliyor. Milli takımlarında sakatlanan oyuncuların sakat kaldıkları döneme ait ücretlerini FIFA ödüyor.

    Ancak alt sınır 28 gün. Sarı-lacivertliler, gerekli başvuruyu yaptı. Ancak FİFA, 28 gün sonunda kapsamlı bir doktor raporu istiyor. Rapor kabul edilirse, sarı-lacivertliler sakat kaldığı dönemin parasını FİFA'dan tahsil edecek. RvP'nin bir aylık ücretinin 550 bin euro olduğu öğrenildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakatken para kazandıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.