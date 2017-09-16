Sakatken para kazandıracak

Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Van Persie, 16 gündür tedavi oluyor. RvP'nin sahalara ne zaman döneceği net olmasa da iyileşme sürecinin en az 2-3 hafta daha süreceği belirtiliyor. Milli takımlarında sakatlanan oyuncuların sakat kaldıkları döneme ait ücretlerini FIFA ödüyor.

Ancak alt sınır 28 gün. Sarı-lacivertliler, gerekli başvuruyu yaptı. Ancak FİFA, 28 gün sonunda kapsamlı bir doktor raporu istiyor. Rapor kabul edilirse, sarı-lacivertliler sakat kaldığı dönemin parasını FİFA'dan tahsil edecek. RvP'nin bir aylık ücretinin 550 bin euro olduğu öğrenildi.