Sakatken para kazandıracak
Sağlamken faydası olmayan Robin Van Persie sakatken Fenerbahçe’ye para kazandırabilir!
Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Van Persie, 16 gündür tedavi oluyor. RvP'nin sahalara ne zaman döneceği net olmasa da iyileşme sürecinin en az 2-3 hafta daha süreceği belirtiliyor. Milli takımlarında sakatlanan oyuncuların sakat kaldıkları döneme ait ücretlerini FIFA ödüyor.
Ancak alt sınır 28 gün. Sarı-lacivertliler, gerekli başvuruyu yaptı. Ancak FİFA, 28 gün sonunda kapsamlı bir doktor raporu istiyor. Rapor kabul edilirse, sarı-lacivertliler sakat kaldığı dönemin parasını FİFA'dan tahsil edecek. RvP'nin bir aylık ücretinin 550 bin euro olduğu öğrenildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 06:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Toplam 2
Yorum
Uyanik Heryere reklam yapmak ancak bizim baskanin vizyonudur. Nerde basari car, hemen atlar. Git memleketin sorunlarin coz. Findik hala ayni
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Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Toplam 5
Yorum
hayırlısıyla şu asamoah haberini de duysak da rahatlasak.bir de ndiaye yerine iyi bir 8 numara bulmak lazım. selçukla olmaz bu iş
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 52
Yorum
İsim Düşüşe bak .d gelmez ama gelirse kariyerinin dibi demek
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