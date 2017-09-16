RvP’den en az 550 bin euro ‘gelir’ bekleniyor
Sağlamken faydası olmayan Robin Van Persie sakatken Fenerbahçe’ye para kazandırabilir!
Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı maçta sakatlanan Van Persie, 16 gündür tedavi oluyor. RvP'nin sahalara ne zaman döneceği net olmasa da iyileşme sürecinin en az 2-3 hafta daha süreceği belirtiliyor. Milli takımlarında sakatlanan oyuncuların sakat kaldıkları döneme ait ücretlerini FIFA ödüyor.
Ancak alt sınır 28 gün. Sarı-lacivertliler, gerekli başvuruyu yaptı. Ancak FİFA, 28 gün sonunda kapsamlı bir doktor raporu istiyor. Rapor kabul edilirse, sarılacivertliler sakat kaldığı dönemin parasını FİFA'dan tahsil edecek. RvP'nin bir aylık ücretinin 550 bin euro olduğu öğrenildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:43
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
RvP’den en az 550 bin euro ‘gelir’ bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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