Mesut Özil Fener'e gidecek
Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla M. United, Milan ve İnter’in de ilgilendiğini yazan gazete, eli en güçlü takımın F.Bahçe olduğuna dikkat çekti
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Türk kız arkadaşı Amine Gülşe'yle birlikte sık sık İstanbul'a gittiğini yazan gazete, transferde Fenerbahçe'nin daha şanslı olduğunu yazdı. 2013'ten bu yana forma giydiği Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sık sık dile getiriyor. Mesut, Arsenal'de toplam 165 maçta 32 gol attı, 57 asist yaptı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Mesut Özil Fener'e gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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