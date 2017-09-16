 Mesut Özil Fener'e gidecek – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Fener'e gidecek

    Mesut Özil Fener'e gidecek

    Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla M. United, Milan ve İnter’in de ilgilendiğini yazan gazete, eli en güçlü takımın F.Bahçe olduğuna dikkat çekti

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın transferde belki de en büyük hayali olan Mesut Özil konusunda müthiş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre, Arsenal'in Türk yıldızı 'in gelecek sezon Fenerbahçe forması giyme ihtimali çok yüksek. Haberde, Mesut için F.Bahçe'nin yanı sıra Manchester United, İnter ve Milan'ın da devrede olduğu belirtildi.

    28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Türk kız arkadaşı Amine Gülşe'yle birlikte sık sık İstanbul'a gittiğini yazan gazete, transferde Fenerbahçe'nin daha şanslı olduğunu yazdı. 2013'ten bu yana forma giydiği Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu sık sık dile getiriyor. Mesut, Arsenal'de toplam 165 maçta 32 gol attı, 57 asist yaptı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:58
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