Mehmet sabırsız
Uzun geçen sakatlık döneminin ardından tamamen iyileşen Mehmet Ekici, futbolu çok özledi. Yıldız futbolcu, Aykut Kocaman'a kendini hazır hissettiğini söylerken, Alanyaspor maçında mutlaka oynamak istediğini söyledi. Ekici'ni yanı sıra Alper de iyileşti. Janssen'in takıma katılması ise kadroda çeşitliliği artırdı. Kocaman'ın Alanya maçında nasıl bir 11 sahaya süreceğine tam olarak karar vermediği öğrenildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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