 Mehmet sabırsız – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Mehmet sabırsız

    Mehmet sabırsız

    Uzun geçen sakatlık döneminin ardından tamamen iyileşen Mehmet Ekici, futbolu çok özledi. Yıldız futbolcu, Aykut Kocaman'a kendini hazır hissettiğini söylerken, Alanyaspor maçında mutlaka oynamak istediğini söyledi. Ekici'ni yanı sıra Alper de iyileşti. Janssen'in takıma katılması ise kadroda çeşitliliği artırdı. Kocaman'ın Alanya maçında nasıl bir 11 sahaya süreceğine tam olarak karar vermediği öğrenildi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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