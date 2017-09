Kuyt: Kendimi evimde gibi hissediyorum

Sarı-lacivertli ekibin eski futbolcuları Hollandalı Dirk Kuyt ile Portekizli Raul Meireles, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gerçekleştirdikleri ziyarette FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 3 harika yıl geçirdiğini aktaran Kuyt, "Tekrar burada olmak benim içim büyük bir keyif. Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord forması ile Fenerbahçe'ye karşı maçlar oynamıştık. Burada oynanan maçın ardından da tesisleri ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Şu anda ise özel sebeplerden dolayı burada bulunuyorum. Tekrardan burada olduğum için, bu tesisleri görme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Burada çok fazla tanıdık yüz gördüm. Buraya her geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum." diye konuştu.

Bir araya geldiği teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisini Fenerbahçe'ye getiren isim olduğunu anlatan Hollandalı eski futbolcu, "Aykut hocamızı tekrar görmek, harika bir duygu. Beni böyle harika bir takıma getirdiği için kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Böyle tecrübeli hocanın tekrar Fenerbahçe'nin başında olması da takım için son derece büyük bir mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt, Fenerbahçe'yi hala takip ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Burada yeni bir takım var. Beraber oynadığım birkaç arkadaşım var ve bana göre harika bir takım kurulmuş. Beraberlikler ve mağlubiyet aldığımız maçlar oldu ama bu takımın hala zamanı ihtiyacı var. Benim geldiğim sezonda da sezon başı iyi bir başlangıç yapmamıştık. Bunu da arkadaşlarıma hatırlattım. Zor bir sezon başı olmuştu ama takım birbiriyle o bağlantıyı iyi bir şekilde kurduktan sonra devamı gelmişti. Aynı dileklerimi bu takıma da ilettim. Umuyorum çok başarılı bir yıl geçirirler. Antrenmanın da bir bölümünü izleme fırsatı bulduk.Takım çok çalışıyor ve büyük bir potansiyeli var."

Fenerbahçe taraftarının takımdan ayrılmasına rağmen kendisine sevgi ve saygı gösterdiğini anlatan Kuyt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe taraftarı her zaman bana saygı gösteriyor. Sosyal medya üzerinden mesajlar alıyorum. Hala bu ailenin bir parçası olduğumu hissettiriyorlar ve hala gerçekten kendimi bu aileye ait hissediyorum. Fenerbahçe'den ayrılalı 2 yıl oldu ama Fenerbahçe'de oynadığım dönemlerden gurur duyuyorum. İnsanların göstermiş olduğu sevgi büyük mutluluk. Buradaki kapıların bana her zaman açık olduğunu hissettiriyorlar. Sadece Başkanımız, sadece burada çalışan antrenörler, futbolcular ve çalışanlar değil; aynı zamanda taraftarlarda İstanbul'a geldiğim andan itibaren yine bana çok sıcak davrandılar ve bana yaptıklarım için teşekkür ettiler. Tek söyleyebileceğim şey, asıl ben onlara teşekkür ediyorum. Çok büyük saygı gösterdiler ve gösteriyorlar. Bende bu yüzden onlar için kulübe her şeyimi verdim" diyerek sözlerini noktaladı.

Meireles: "Kendimi evimde gibi hissediyorum"

Fenerbahçe'de 2012-2016 yıllarında 4 sezon oynayan Raul Meireles ise, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi gerçekten evimde hissettim. Arkadaşlarımı ve burada birlikte çalıştığımız insanları görmek çok güzel. İçimde bir hasret vardı ve onu gidermeye çalışıyorum. Fenerbahçe'de 4 yıl geçirdim ve bu insanlarla tekrar bir arada olmak güzel bir his." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların kulübüne tutkuyla bağlı olduğunu anlatan Meireles, "Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp ve onlar gibi taraftarlar bulmak da kolay değil. Bu takıma verdikleri desteğe aynı şekilde devam etsinler. Fenerbahçe, onların desteğini fazlasıyla hak ediyor. Taraftarların desteğiyle Fenerbahçe çok daha güzel yerlere gelecektir. Bir yandan da onlara çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğum 4 yıl boyunca her zaman beni çok iyi bir şekilde ağırladılar. Bana hep iyi davrandılar ve desteklerini hep hissettirdiler." şeklinde görüş belirtti.