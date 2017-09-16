"Korkuyorum"
Kolundaki kırık nedeniyle 6 aydır sahalardan uzak kalan sambacı, sakatlığı geçmesine rağmen kafa olarak hazır değil. Yeniden sakatlanma korkusu yaşayan oyuncu psikolojik destek alıyor
Fenerbahçe'de geçen sezon 17 Mart'ta oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu 5 yerinden kırılan Jose Fernandao, kabus gibi geçen 6 ayın ardından yeniden sağlığına kavuştu. Tedavisi sonrası tamamen iyileşen Brezilyalı futbolcu, Aykut Kocaman'ın forvetteki alternatiflerinden biri oldu. Ancak Fernandao, bu kez de psikolojik sorun yaşıyor.
Bunun nedeni, yeniden sakatlanma korkusu... FutbolArena'nın haberine göre; 30 yaşındaki golcü, kolunu gözü gibi koruyor, bu yüzden ikili mücadelelere girmekten çekiniyor. Sağlığına kavuşmasına rağmen mental sorunlar yaşayan Fernandao'nun korkusunu yenmek için psikolojik destek aldığı ve tam anlamıyla hazır olmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı.
Kocaman'ın Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil etmek istediği oyuncuyu zorlu deplasmana götürüp götürmeyeceği merakla bekleniyor.
ONA ÇOK İHTİYAÇ VAR
Zorlu bir ameliyat geçiren ve uzun bir tedavi sürecinin ardından iyileşen Fernandao, F.Bahçe'de 80 resmi maçta 37 gol attı. Aykut Kocaman, takımının gol yollarında sorun yaşaması nedeniyle Brezilyalı forvete ihtiyaç duyuyor ve bir an önce hazır hale gelmesini istiyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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