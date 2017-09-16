Janssen geç açılıyor

F.Bahçe'nin yeni forveti Janssen'in ilginç bir istatistiği var. Hollandalı yıldız, sonradan açılan bir golcü ve F.Bahçe'nin ondan verim alabilmesi için biraz daha beklemesi gerekebilir. Janssen, Almere City'de ilk 4 hafta suskun kalmış, 28 golle 'kral' olduğu AZ Alkmaar'da ilk golünü ise 8. maçında kaydetmişti. Janssen'in Tottenham'da golle tanışması da 6. maçına denk gelmiş.