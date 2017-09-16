Janssen geç açılıyor
F.Bahçe'nin yeni forveti Janssen'in ilginç bir istatistiği var. Hollandalı yıldız, sonradan açılan bir golcü ve F.Bahçe'nin ondan verim alabilmesi için biraz daha beklemesi gerekebilir. Janssen, Almere City'de ilk 4 hafta suskun kalmış, 28 golle 'kral' olduğu AZ Alkmaar'da ilk golünü ise 8. maçında kaydetmişti. Janssen'in Tottenham'da golle tanışması da 6. maçına denk gelmiş.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:46
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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