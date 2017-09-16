 Giuliano'ya kötü haber! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'ya kötü haber!

    Giuliano'ya kötü haber!

    'nin eski futbolcusu , Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ve Şili ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

    Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Flamengo takımıyla sözleşme imzalayan , Brezilya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.

    Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda Bolivya ve 11 Ekim'de sahasında Şili ile yapacağı eleme maçlarının kadrosunda 32 yaşındaki Diego Ribas da kendisine yer buldu.

    Kolombiya ile oynanan son maç öncesi aday kadroya davet edilen 'nin orta saha oyuncusu ise milli takıma bu kez çağrılmadı.

    Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 24 kişilik kadro şu şekilde:

    Kaleciler: Alisson (Roma), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)

    Defans: Marquinhos, Dani Alves, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Danilo (Manchester City), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Jemerson (Monaco)

    Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea), Arthur (Gremio), Fred (Shakhtar Donetsk)

    Forvet: Neymar (Paris Saint-Germain), Diego Tardelli (Shandong Luneng), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool)

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:04
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