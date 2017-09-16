Fenerbahçeli gençler şampiyon oldu

39. Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Atletizm Şubesi, başarılı sonuçlara imza attı.



Genç Erkeklerde; 110 metre engellide Furkan Aktaş(14.18), Yüksek Atlamada Alperen Ecet(2.15), Uzun atlamada Hüseyin Ocak(7.09) kürsünün ilk basamağına çıkarken, 200 metrede Kayhan Özer(22.26), 400 metrede Akın Özyürek(48.56), 3000 metrede Ömer Amaçtan(08:37:03), 3000 metre engellide Murat Güneş(09:40:87), sırıkla atlamada M. Hanifi Tanrıkulu(4.31), Gülle atmada Alperen Karahan(16.67), Çekiç atmada Hakan Mert Sözüdiri(63.26) ikinci sırada yer alan atletler oldular. Üç adım atlamada Batuhan Çakır(14.24) ile disk atmada Berke İnaloğlu(48.39) ise şampiyonayı 3. sırada tamamladı.



Öte yandan Soner Dursun, Berkay Çalık, Mustafa Onur Sadıkoğlu ve Kayhan Özer'den oluşan 4x100 metre bayrak takımı da 42.47'lik derecesiyle 4. sıraya yerleşti.



Genç kızlarda; 3000 metrede Emine Akbingöl (09:50:71), 3000 metre engellide Derya Kunur(10:52:08), çekiç atmada Deniz Yaylacı(50.56), cirit atmada Münevver Hancı(48.54) zirvede yer alırken, 400 metrede Migzin Ay(54.76), 100 metre engellide Şevval Ayaz(14.09), uzun atlamada Ecem Çağlayan(5.57), üç adım atlamada Esra Yılmaz(11.99) ikinci, 1500 metrede Ayşe Ecer(4:47:42), disk atmada Aysel Yılmaz(41.16) 3.sıraya yerleşen atletler oldular.



Ecem Çalağan, Şevval Ayaz, Melike Malkoç ve Mizgin Ay'dan oluşan 4x100 metre bayrak takımı da 47.33'lük derecesiyle 2.'lik elde etti.

Sekizer takımın mücadele ettiği Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, Fenerbahçe bayanlarda 110, erkeklerde ise 115 puanla şampiyon oldu. Erkeklerde Sparta AM 111 puanla 2., Sport Lisboa e Benfica 101 puanla 3. sıraya yerleşirken, kadınlarda AK Olymp Brno 107 puanla 2., Blackheath - Bromley Harriers de 104 puanla 3.oldu.



