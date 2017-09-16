Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Lige, yenilenen teknik ekibi ve kadrosu ile giren sarı-lacivertli ekip, ilk 4 haftada istediği sonuçları alamadı. Fenerbahçe, geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, rakibini mağlup ederek, moral bulmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Robin van Persie, Aytemiz Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan ve özel program dahilinde çalışan Martin Skrtel'in durumu da karşılaşma saatinde netlik kazanacak. Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Alper Potuk'un ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR
Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 8 resmi maçta da gol yedi.
Süper Lig'de yaptığı 4 maçta kalesindeki 8 gole engel olamayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 4 müsabakada ise filelerinde 6 gol gördü.
Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip fileleri ise 12 kez havalandırdı.
3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde 3. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertli ekip, ilk kez geçen sezon Türkiye'nin en üst seviye liginde mücadele eden Alanyaspor ile iki kez karşılaştı.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında sahasında yapılan maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda deplasmanda oynanan müsabakayı 3-2 kazandı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:27
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Güneş gibi parlattı
Toplam 5
Yorum
SİNCE1903 Başkanımız vizyon sahibi iyi bir yönetici.Hocamız türk futbolunun ordinaryusu.Oyuncularımızda kaliteli ve onurlu topçular.BAŞARI KAÇINILMAZ!
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Mehmet sabırsız
Toplam 1
Yorum
sezgin taraftarı memnun eden bir 11 sürmez ozan atıf vs.
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''Bana golcü deyin''
Toplam 4
Yorum
sezgin Hadi inşallah golcüleri görüyoruz neymar ilk maç 2.maç 3. maç atıyor profesyonel oyuncu da uyum süreci olmaz
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