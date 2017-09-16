Fenerbahçe çıkış arıyor
Süper Lig'de geride kalan dört haftada kötü sonuçlar alarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak görüyor.
Beşinci haftaya girilirken sarı lacivertli ekip bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi ile sıralamada on birinci sırada kendine yer buldu. Sarı lacivertli teknik kadro Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında alınacak 3 puanı hem çıkış olarak görüyor, hem de Beşiktaş derbisi öncesi takıma ve camiaya moral kaynağı olarak değerlendiriyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Robin van Persie ve ağrıları süren Martin Skrtel Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen ve hafta içi takımla çalışan Alper Potuk'un maç kadrosunda yer alması beklenirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev yapacak.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
VOLKAN DEMİREL 600. MAÇINA ÇIKABİLİR
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, kariyerinde önemli bir dönemeci atlatmak üzere. Demirel şu ana kadar profesyonel olarak 599 maça çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde 600. maçını oynayacak 36 yaşındaki tecrübeli kaleci önemli bir kariyere sahip olacak.
Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i şu şekilde olması bekleniyor.
"Volkan, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Ozan, Guilliano, Dirar, Valbuena, Janssen"
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:39
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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