 Eski dostlar buluştu – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Eski dostlar buluştu

    Eski dostlar buluştu

    F.Bahçe’nin eski yıldızları Kuyt ile Meireles dün Samandıra’ya bir ziyaret gerçekleştirdi

    Özel işleri ve çeşitli ziyaretler için İstanbul'a gelen Dirk Kuyt ve Raul Meireles, dün sabah idman saatinde Samandıra'ya bir ziyarette bulundu. İkisi de futbolu bırakan sarı-lacivertlilerin eski yıldızları, yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya ve sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi

    DİRK KUYT: 'AYKUT KOCAMAN, F.BAHÇE İÇİN BÜYÜK ŞANS'
    Kuyt'la Meireles, Samandıra'yı ziyaretlerinin ardından FB TV'ye konuştu. Kendisini Fenerbahçe ailesine ait hissettiğini söyleyen Kuyt, Aykut Kocaman'ın yeniden takımın başına geçmesinin Fenerbahçe için büyük kazanım olduğunu belirtirken, "Harika bir takım kurulmuş. Yalnızca biraz zamana ihtiyaç var" açıklamasını yaptı. Meireles ise evinde olduğunu belirterek, "İçimde bir hasret vardı ve onu giderdim. Taraftarların desteğiyle Fenerbahçe çok daha güzel yerlere gelecektir" dedi.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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