Eski dostlar buluştu
F.Bahçe’nin eski yıldızları Kuyt ile Meireles dün Samandıra’ya bir ziyaret gerçekleştirdi
Özel işleri ve çeşitli ziyaretler için İstanbul'a gelen Dirk Kuyt ve Raul Meireles, dün sabah idman saatinde Samandıra'ya bir ziyarette bulundu. İkisi de futbolu bırakan sarı-lacivertlilerin eski yıldızları, yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya ve sarı-lacivertli futbolcularla bir araya geldi
DİRK KUYT: 'AYKUT KOCAMAN, F.BAHÇE İÇİN BÜYÜK ŞANS'
Kuyt'la Meireles, Samandıra'yı ziyaretlerinin ardından FB TV'ye konuştu. Kendisini Fenerbahçe ailesine ait hissettiğini söyleyen Kuyt, Aykut Kocaman'ın yeniden takımın başına geçmesinin Fenerbahçe için büyük kazanım olduğunu belirtirken, "Harika bir takım kurulmuş. Yalnızca biraz zamana ihtiyaç var" açıklamasını yaptı. Meireles ise evinde olduğunu belirterek, "İçimde bir hasret vardı ve onu giderdim. Taraftarların desteğiyle Fenerbahçe çok daha güzel yerlere gelecektir" dedi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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