Beşiktaş taktik çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5'inci haftasında Konyaspor ile pazartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, duran top çalışması ve dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında sakatlanan Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı sahada koşu yaptı.
Siyah-Beyazlılar Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:43
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
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Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
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Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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