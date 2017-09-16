 Bana golcü deyin – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Bana golcü deyin

    Bana golcü deyin

    Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, “Künyemde ‘orta saha’ yazabilir ama ben ceza sahasında dolaşmayı seven bir oyuncuyum. Kariyerimde hep böyle oldu, burada da aynısı olacak. Yakında gollerimi sıralarım” dedi

    Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, görev yaptığı 3 lig maçında golle tanışamadı. Sambacının performansı ise vasatı geçemedi. Giuliano bu durumunun geçici olduğunu, adaptasyon sürecini henüz atlatamadığını söyledi.

    Orta saha oyuncusu olarak tanımlandığını ama gerçekte kendisini forvet gibi hissettiğini ifade eden 27 yaşındaki yıldız, "Künyemde 'orta saha' diye yazılı belki ama ben ceza sahasında dolaşmayı, gol kovalamayı ve atmayı seven bir oyuncuyum. Kariyerimde hep böyle oldu, F.Bahçe'de de aynısı olacak. Yakında gollerimi sıralamaya başlarım" ifadelerini kullandı.

    Türk futbolunu çok sert bulduğunu, rakiplerinin amacının ise oynamaktan çok oynatmamak olduğunu savunan Giuliano, "Bu, zorlandığım bir durum. Ancak Türkiye'de birçok şeye olduğu gibi buna da alışacağım. Fenerbahçelilerden bana biraz daha

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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