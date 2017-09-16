Bana golcü deyin
Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, “Künyemde ‘orta saha’ yazabilir ama ben ceza sahasında dolaşmayı seven bir oyuncuyum. Kariyerimde hep böyle oldu, burada da aynısı olacak. Yakında gollerimi sıralarım” dedi
Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, görev yaptığı 3 lig maçında golle tanışamadı. Sambacının performansı ise vasatı geçemedi. Giuliano bu durumunun geçici olduğunu, adaptasyon sürecini henüz atlatamadığını söyledi.
Orta saha oyuncusu olarak tanımlandığını ama gerçekte kendisini forvet gibi hissettiğini ifade eden 27 yaşındaki yıldız, "Künyemde 'orta saha' diye yazılı belki ama ben ceza sahasında dolaşmayı, gol kovalamayı ve atmayı seven bir oyuncuyum. Kariyerimde hep böyle oldu, F.Bahçe'de de aynısı olacak. Yakında gollerimi sıralamaya başlarım" ifadelerini kullandı.
Türk futbolunu çok sert bulduğunu, rakiplerinin amacının ise oynamaktan çok oynatmamak olduğunu savunan Giuliano, "Bu, zorlandığım bir durum. Ancak Türkiye'de birçok şeye olduğu gibi buna da alışacağım. Fenerbahçelilerden bana biraz daha
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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