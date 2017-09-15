Volkan Demirel, 6. dalyaya hazırlanıyor

Sarı-lacivertlilerin 36 yaşındaki file bekçisi, 2000 yılında başlayan profesyonel kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Volkan, Fenerbahçe'nin 17 Eylül Pazar günü Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçta görev alması durumunda 6. kez dalya diyecek.

İlk profesyonel maçına o zamanki adıyla 2. Lig şimdiki ismiyle TFF 1. Lig'de 24 Eylül 2000'de Kartalspor formasıyla Sarıyer karşısında çıkan Volkan, aradan geçen 17 yılda tam 599 kez sahada yer aldı.

Volkan Demirel, Süper Lig'de 363, Avrupa kupalarında 86, 1. Lig'de 51, Türkiye Kupası'nda 33, TFF Süper Kupa'da 3 ve A Milli Takım'da 63 olmak üzere toplam 599 kez kaleyi korudu.

Tecrübeli kalecinin profesyonel kariyerindeki maç sayısı, organizasyonlara göre şöyle:

Lig Maç Süper Lig 363 Avrupa kupaları 86 Türkiye Kupası 33 1. Lig 51 TFF Süper Kupa 3 A Milli Takım 63 TOPLAM 599



Fenerbahçe'de 485 maç

Volkan Demirel, kariyerindeki 599 resmi maçın 485'ine Fenerbahçe formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla maça çıkan kaleci unvanını elinde bulunduran 36 yaşındaki file bekçisi, 16. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe formasıyla 485 karşılaşmada kaleyi korudu.



576 gol yedi

Volkan Demirel, habere konu olan 599 maçta kalesinde 576 gol gördü.

Tecrübeli file bekçisi, Türkiye'de ligde ve kupalarda sahaya çıktığı maçlarda 431, Avrupa kupalarında 100, milli takımda ise 45 gol yedi.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, 599 maçın 223'ünde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Volkan, Fenerbahçe formasıyla ise sahaya çıktığı 485 maçta 299 kez kalesini gole kapatamadı. Tecrübeli kaleci sarı-lacivertli formayla çıktığı karşılaşmaların 186'sında ise gol yemedi.



Rekora 86 maç kaldı

Fenerbahçe'de 485 maça çıkan Volkan Demirel, kulüp tarihinin en fazla resmi müsabakada oynayan futbolcusu olmak için 86 karşılaşmada daha sarı-lacivertli formayı terletmesi gerekecek.

Fenerbahçe tarihinde en fazla oynayan futbolcu rekoru 570 resmi maçla Müjdat Yetkiner'de bulunuyor.

Volkan'ın bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.



Toplam 10 kupası var

Volkan Demirel, kariyerinde kazandığı 10 kupa sevincini de Fenerbahçe formasıyla yaşadı.

Deneyimli kaleci, Fenerbahçe'yle 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı.