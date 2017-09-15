 Varsa yoksa savunma! – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Varsa yoksa savunma!

    Varsa yoksa savunma!

    Aykut Kocaman, can yakan defans hatalarını aza indirgemek için yoğun çaba sarf ediyor. Dün de konu üzerinde hassasiyetle durdu

    F.BAHÇE'de teknik direktör Aykut Kocaman, savunmadaki krizi çözmeye kararlı. Özellikle futbolcularının pozisyon almadaki yanlışlarını gözler önüne seren Kocaman, dün bir kez daha takım olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini aktardı. Yenen gollerden sadece stoperleri sorumlu tutmayan Kocaman, video analiz toplantılarıyla gollerin oluşumunu futbolcularına anlatıyor.

    YÜKSEK TOP VE ŞUT ÇALIŞTIRDI
    Sarı-lacivertliler, teorik toplantıların ardından sahada pratik antrenmanlarla bu çalışmaları destekliyor. Kocaman dün stoper ön liberolara yüksek top çalıştırırken, "Rakibe final vuruşunu yaptırmayın" dedi. Dün ayrıca dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, daha sonra top kapma ve pas organizasyonları denedi. Kocaman ekstra şut da çalıştırırken, antrenman çift kale maçlarla sona erdi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:56
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