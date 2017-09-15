Varsa yoksa savunma!

F.BAHÇE'de teknik direktör Aykut Kocaman, savunmadaki krizi çözmeye kararlı. Özellikle futbolcularının pozisyon almadaki yanlışlarını gözler önüne seren Kocaman, dün bir kez daha takım olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini aktardı. Yenen gollerden sadece stoperleri sorumlu tutmayan Kocaman, video analiz toplantılarıyla gollerin oluşumunu futbolcularına anlatıyor.

YÜKSEK TOP VE ŞUT ÇALIŞTIRDI

Sarı-lacivertliler, teorik toplantıların ardından sahada pratik antrenmanlarla bu çalışmaları destekliyor. Kocaman dün stoper ön liberolara yüksek top çalıştırırken, "Rakibe final vuruşunu yaptırmayın" dedi. Dün ayrıca dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, daha sonra top kapma ve pas organizasyonları denedi. Kocaman ekstra şut da çalıştırırken, antrenman çift kale maçlarla sona erdi.