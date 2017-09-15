 Tek forvet Jansen – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Tek forvet Jansen

    Tek forvet Jansen

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın çift forvete geçiş planları yaptığı öğrenilmişti. Ancak deneyimli hoca, bu planından şimdilik vazgeçti.

    Kocaman'ın Aytemiz Alanyaspor önünde Roberto Soldado'yu yedek kulübesinde oturtup Vincent Janssen'i ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi. Çift forvet oynatabilmek için Giuliano'dan vazgeçmek zorunda olan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, bu sefer de pas bağlantı yollarında sorun yaşanabileceğini düşünüp, bu planı rafa kaldırdığı bildirildi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:34
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