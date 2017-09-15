Tek forvet Jansen
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın çift forvete geçiş planları yaptığı öğrenilmişti. Ancak deneyimli hoca, bu planından şimdilik vazgeçti.
Kocaman'ın Aytemiz Alanyaspor önünde Roberto Soldado'yu yedek kulübesinde oturtup Vincent Janssen'i ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi. Çift forvet oynatabilmek için Giuliano'dan vazgeçmek zorunda olan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, bu sefer de pas bağlantı yollarında sorun yaşanabileceğini düşünüp, bu planı rafa kaldırdığı bildirildi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:34
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Tek forvet Jansen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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