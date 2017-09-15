Tek forvet Jansen

Kocaman'ın Aytemiz Alanyaspor önünde Roberto Soldado'yu yedek kulübesinde oturtup Vincent Janssen'i ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi. Çift forvet oynatabilmek için Giuliano'dan vazgeçmek zorunda olan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, bu sefer de pas bağlantı yollarında sorun yaşanabileceğini düşünüp, bu planı rafa kaldırdığı bildirildi.