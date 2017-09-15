 Skrtel risk altında – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Skrtel risk altında

    Skrtel risk altında

    Fenerbahçe; Alper ve Ekici ile sevinirken, Skrtel'le üzüldü. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki önemli ismi, adalesindeki sertleşme nedeniyle dünkü antrenmana da çıkamadı. Zorlaması halinde adalesinde "yırtılma" riski bulunan Slovak oyuncunun bu durumda sahalardan 2 ay uzak kalabileceği belirtilirken, Alanya maçında riske edilmeyeceği bildirildi. Skrtel oynamazsa, Alanya karşısında görev Neustadter'in olacak. F.Bahçe'de Van Persie'nin tedavisi ise sürüyor.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:46
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