Skrtel risk altında

Fenerbahçe; Alper ve Ekici ile sevinirken, Skrtel'le üzüldü. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki önemli ismi, adalesindeki sertleşme nedeniyle dünkü antrenmana da çıkamadı. Zorlaması halinde adalesinde "yırtılma" riski bulunan Slovak oyuncunun bu durumda sahalardan 2 ay uzak kalabileceği belirtilirken, Alanya maçında riske edilmeyeceği bildirildi. Skrtel oynamazsa, Alanya karşısında görev Neustadter'in olacak. F.Bahçe'de Van Persie'nin tedavisi ise sürüyor.