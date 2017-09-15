Skrtel risk altında
Fenerbahçe; Alper ve Ekici ile sevinirken, Skrtel'le üzüldü. Sarı-lacivertlilerin savunmadaki önemli ismi, adalesindeki sertleşme nedeniyle dünkü antrenmana da çıkamadı. Zorlaması halinde adalesinde "yırtılma" riski bulunan Slovak oyuncunun bu durumda sahalardan 2 ay uzak kalabileceği belirtilirken, Alanya maçında riske edilmeyeceği bildirildi. Skrtel oynamazsa, Alanya karşısında görev Neustadter'in olacak. F.Bahçe'de Van Persie'nin tedavisi ise sürüyor.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:46
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Skrtel risk altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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