Mesut Fener'e geliyor
Sezon sonu sözleşmesi son erecek ve serbest kalacak Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelebileceği iddia edildi.
İngiliz gazetesi The Sun'ın iddiasına göre Fenerbahçe önümüzdeki yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilir. The Sun'daki haberde Mesut için eski hocası Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ın ve Milan'ın devrede olduğu yazarken, 28 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da çok vakit geçirmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe daha yakın olduğu belirtildi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:33
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Hıncal Uluç, Selçuk İnan'ı yazdı
Toplam 28
Yorum
Mehmet ZOYLAN Adam bitmiş, çalışmıyor. Mücadele edemiyor, sahada yalnızım zannediyor. Adam basıp topu alıyor, o yıkılıyor. Tam ona ihtiyacımız varken.....
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"Artık çok zor"
Toplam 107
Yorum
Egeli FB li FB bir defa porto degil iki yildir bjk hakemler sayesinde kurtuldu o7 yi hep kollandi kollaniyor kac defa kirmizi görecegi maclari gecti
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Tudor’un iki korkusu
Toplam 7
Yorum
ancak karabük çalıştırırsın Bu takımla korkuyorsan işimiz zor harbiden kasımpaşa da döver bizi dikkat et hoca.Bu maçları kazanamıyorsan süper ligde ...
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