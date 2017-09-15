Mesut Fener'e geliyor

İngiliz gazetesi The Sun'ın iddiasına göre Fenerbahçe önümüzdeki yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilir. The Sun'daki haberde Mesut için eski hocası Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ın ve Milan'ın devrede olduğu yazarken, 28 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da çok vakit geçirmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe daha yakın olduğu belirtildi.







