 Mesut Fener'e geliyor – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Mesut Fener'e geliyor

    Mesut Fener'e geliyor

    Sezon sonu sözleşmesi son erecek ve serbest kalacak Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelebileceği iddia edildi.

    İngiliz gazetesi The Sun'ın iddiasına göre Fenerbahçe önümüzdeki yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilir. The Sun'daki haberde Mesut için eski hocası Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ın ve Milan'ın devrede olduğu yazarken, 28 yaşındaki oyuncunun İstanbul'da çok vakit geçirmesi nedeniyle sarı-lacivertli kulübe daha yakın olduğu belirtildi.



    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mesut Fener'e geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.