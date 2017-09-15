Kendime değil takıma oynarım
Takım arkadaşlarının "kendine çok oynadığı" gerekçesiyle eleştirdikleri Mathieu Valbuena, bunun doğru olmadığını, her zaman takımı için oynadığını söyledi.
Takım içinde zaman zaman anlaşmazlıklar olabileceğini kabul eden Fransız yıldız, "Bunları büyütmeyecek kadar profesyonelim. Takımda kimse ile sorunum yok, onların da benimle bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Bazı şeyler abartılıyor. Ama ben bunlara da alışıyorum" açıklamasını yaptı. Valbuena, birkaç maç üst üste kazanmaları halinde ise işlerin rayına oturacağını savundu.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:59
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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