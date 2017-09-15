 Kendime değil takıma oynarım – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Kendime değil takıma oynarım

    Kendime değil takıma oynarım

    Takım arkadaşlarının "kendine çok oynadığı" gerekçesiyle eleştirdikleri Mathieu Valbuena, bunun doğru olmadığını, her zaman takımı için oynadığını söyledi.

    Takım içinde zaman zaman anlaşmazlıklar olabileceğini kabul eden Fransız yıldız, "Bunları büyütmeyecek kadar profesyonelim. Takımda kimse ile sorunum yok, onların da benimle bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Bazı şeyler abartılıyor. Ama ben bunlara da alışıyorum" açıklamasını yaptı. Valbuena, birkaç maç üst üste kazanmaları halinde ise işlerin rayına oturacağını savundu.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:59
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