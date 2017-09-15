Kendime değil takıma oynarım

Takım içinde zaman zaman anlaşmazlıklar olabileceğini kabul eden Fransız yıldız, "Bunları büyütmeyecek kadar profesyonelim. Takımda kimse ile sorunum yok, onların da benimle bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Bazı şeyler abartılıyor. Ama ben bunlara da alışıyorum" açıklamasını yaptı. Valbuena, birkaç maç üst üste kazanmaları halinde ise işlerin rayına oturacağını savundu.