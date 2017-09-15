Fenerbahçe suç duyurusunda bulunacak

İşte sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama:

"Bugünkü Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde, hafta başından bu yana sosyal medyada manipüle edilen bir konu üzerine yorum yapan Serdar Ali Çelikler, hem Fenerbahçe Başkanı'na hem de kongre üyelerine alenen hakaret etmiştir. Bu şahıs ile ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne üye olmak için gerekli şartlar, tüzüğümüzün ilgili 6. maddesi ve alt maddelerinde açıkça belirtilmiştir.

Köşe yazısında bahsi geçen kişi, 28.05.2017 tarihinde kulübümüze üye olmak için gerekli müracaatı yapmıştır. Sicil ve Balotaj kurullarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu şahsın başvurusunun tüzüğe ve yasaya uygunluğu belirlenerek yönetim kurulunun onayına getirilmiş, Temmuz ayı sonlarına doğru onaylanmıştır. Ayrıca söz konusu üye, gerekli ödemeyi 11.09.2017 tarihinde kulübümüz veznesine nakit olarak yapmıştır.

Bir veya birkaç kişinin üye olmasıyla kongre kazanılamayacağı, aklı başında olan her bireyin bileceği bir gerçektir.

Kulübümüze üye olmak için gerekli işlemlerle ilgili, manipüle edildiği gibi yasa dışı uygulamalar yapılması mümkün olmamasının yanı sıra, köşe yazısında bahsedilen art niyet tarafımıza ait olsaydı, son dönemde kulübümüze üye olan ve muhalif kimlikleri ile öne çıkan Şen ve Saran Aileleri'nin üyeleri gibi üyelerin de üyeliklerinin engellenmesi sağlanırdı. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. "Hedef 1 Milyon Üye" projemizin amacı, taraftarlarımızın kulübümüzde daha fazla söz sahibi olması ve gerçekten Fenerbahçeli olan ve gerekli imkanlara sahip taraftarlarımızın kulübümüze üye olmasıdır.

Köşe yazısında bahsedilen hastalıklı, saçma ve gerçekliği olmayan düşünceler, ancak edepsiz zihinlere sahip insanları bağlar. Yazıya konu, tribünde ya da sosyal medyada gerçekleşmiş ve bizim de tasvip etmediğimiz olaylara sebep olanlarla ilgili ise muhataplarının cumhuriyet savcılıklarına başvuru yolları açıktır.

Kamuoyuna duyurulur.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"