 Fenerbahçe seni çok özleyecek – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Fenerbahçe seni çok özleyecek

    Fenerbahçe seni çok özleyecek

    Vefatıyla spor camiasını derin üzüntüye boğan F.Bahçe'nin asbaşkanlarından , dün son yolculuğuna uğurlandı.

    Voleybol şubesine büyük hizmetler veren Dinçay'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve sarı-lacivertli futbolcuların yanı sıra spor camiasından birçok kişi katıldı.

    YILDIRIM DEMİRÖREN VE AHMET NUR ÇEBİ DE TÖRENDE
    Dinçay'ın cenaze töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF'li yöneticiler Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de hazır bulundu. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman taziyeleri kabul etti. F.Bahçeli tüm futbolcular, Van Persie dışında cenaze törenindeydi.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:54
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