Fenerbahçe seni çok özleyecek
Vefatıyla spor camiasını derin üzüntüye boğan F.Bahçe'nin asbaşkanlarından Hakan Dinçay, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Voleybol şubesine büyük hizmetler veren Dinçay'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve sarı-lacivertli futbolcuların yanı sıra spor camiasından birçok kişi katıldı.
YILDIRIM DEMİRÖREN VE AHMET NUR ÇEBİ DE TÖRENDE
Dinçay'ın cenaze töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF'li yöneticiler Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de hazır bulundu. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman taziyeleri kabul etti. F.Bahçeli tüm futbolcular, Van Persie dışında cenaze törenindeydi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:54
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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