Fenerbahçe seni çok özleyecek

Voleybol şubesine büyük hizmetler veren Dinçay'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman ve sarı-lacivertli futbolcuların yanı sıra spor camiasından birçok kişi katıldı.

YILDIRIM DEMİRÖREN VE AHMET NUR ÇEBİ DE TÖRENDE

Dinçay'ın cenaze töreninde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF'li yöneticiler Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de hazır bulundu. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman taziyeleri kabul etti. F.Bahçeli tüm futbolcular, Van Persie dışında cenaze törenindeydi.