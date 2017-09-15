F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
?Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:09
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O ismin yerine Fatih Terim!
Toplam 2
Yorum
ses fosil fatih,çekil git futbola bişey veremesin.
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 18
Yorum
olurr gidecekse eli ayağı düzgün bir kulübe gitsin chrystalla new castle nedir ya ucl oynarken bi anda eplde lig düşmemek için oynayacak saçmalık
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Hıncal Uluç, Selçuk İnan'ı yazdı
Toplam 22
Yorum
senden büyük gs düşmanı yok 4 elements : senden büyük GS düşmanı yok. sen selçuk a hangi kariyerle dil uzatıyorsun.
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