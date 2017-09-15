 F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü

    F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü

    Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Öte yandan Robin van Persie'nin tedavisine devam edilirken, Martin Skrtel ise takımdan ayrı özel program uyguladı.

    ?Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:09
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