Bak’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a dün 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkent Ankara'da gerçekleşen kabulde Aziz Yıldırım, Osman Aşkın Bak'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak da Yıldırım'a ziyaretleri için teşekkür etti.