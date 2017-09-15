 Bak’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Bak’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

    Bak’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a dün 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkent Ankara'da gerçekleşen kabulde Aziz Yıldırım, Osman Aşkın Bak'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu. Bakan Bak da Yıldırım'a ziyaretleri için teşekkür etti.
    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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