Alex'e Twitter'dan mesaj
Türkiye'de oynadığı dönemde Alex de Souza'ya sahada göz açtırmayan Hürriyet Gücer, Brezilyalının doğum gününü kutladı.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, 40. yaş gününü kutladı.
Birçok futbolcu ve futbolsever Brezilyalının doğum gününü sosyal medya aracılığıyla kutladı. Alex ise mesajların hemen hemen hepsine yanıt verdi.
HÜRRİYET'TEN KUTLAMA
Alex de Souza'nın Türkiye kariyerinde sürekli karşısında oynayan Eskişehirspor'un tecrübeli orta sahası Hürriyet Gücer de yıldız futbolcunun doğum gününü unutmadı.
Sürekli karşılaşmalarından ötürü adı hep Alex ile birlikte anılan Hürriyet, Twitter'dan yazdığı mesajda "Bir fırtına geçti bu ligten şimdilerde ise yerini kuru bir esintiye bıraktı.Fırtınanın beyni 10 numaralı adam happy birthday" ifadelerini kullandı.
Alex ise bu mesaja emojilerle cevap verdi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:29
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
Alex'e Twitter'dan mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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