 ..Ve Meireles bıraktı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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HEPSİ
    14 Eylül 2017, Perşembe
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    ..Ve Meireles bıraktı

    ..Ve Meireles bıraktı
    Raul Meireles aktif futbol yaşantısını noktaladı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Portekizli orta saha, serbest kaldığı 2016 Temmuz'undan sonra bir takımla anlaşmaya varamamıştı. 34 yaşındaki oyuncu futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'nin 2012'de Chelsea'den 10 milyon euro'ya kadrosuna kattığı yıldız isim, Porto ve Liverpool'da da forma giymişti.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:51
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