..Ve Meireles bıraktı

Raul Meireles aktif futbol yaşantısını noktaladı. Son olarak Fenerbahçe forması giyen Portekizli orta saha, serbest kaldığı 2016 Temmuz'undan sonra bir takımla anlaşmaya varamamıştı. 34 yaşındaki oyuncu futbolu bıraktığını açıkladı. Fenerbahçe'nin 2012'de Chelsea'den 10 milyon euro'ya kadrosuna kattığı yıldız isim, Porto ve Liverpool'da da forma giymişti.