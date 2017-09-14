Sonuna dek Aykut

Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarından alınacak sonuçlara göre teknik direktör Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddiasını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır" ifadesi kullanıldı.

CEHENNEM DONANA DEK!

Açıklamanın devamında, "Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle 'Cehennem donana dek Aykut Kocaman' düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Yönetim adına yapılan bu açıklama, Aykut Kocaman'a 'sınırsız destek' olarak değerlendirildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu açıklama ile erken başlayan 'yeni hoca spekülasyonlarının' da önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.