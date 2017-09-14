Sonuna dek Aykut
F.Bahçe, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarından alınacak sonuçlara göre teknik direktör Aykut Kocaman’ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddiasını yalanladı
Sarı-lacivertli yönetim, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarından alınacak sonuçlara göre teknik direktör Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddiasını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Alanya ve Beşiktaş maçlarının kader maçları olarak nitelendirildiği ve hocamız Sayın Aykut Kocaman'ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır" ifadesi kullanıldı.
CEHENNEM DONANA DEK!
Açıklamanın devamında, "Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini, uygun tabirle 'Cehennem donana dek Aykut Kocaman' düşüncesiyle yolumuza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Yönetim adına yapılan bu açıklama, Aykut Kocaman'a 'sınırsız destek' olarak değerlendirildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın bu açıklama ile erken başlayan 'yeni hoca spekülasyonlarının' da önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:16
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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